EUs vaktstyrke vil bistå Litauen ved grensen mot Hviterussland

Myndighetene i Litauen har gitt politisk asyl til opposisjonsledere fra Hviterussland.

Nå hevder regjeringen i Vilnius at regimet i Hviterussland øker presset mot grensen ved å organisere ulovlige grensepasseringer for personer som i hovedsak kommer fra Irak, Midtøsten og Afrika.

I juni var det seks ganger så mange ulovlige passeringer som måneden før, opplyser EUs grensestyrke Frontex. I juli har virksomheten økt ytterligere. Over 1.500 personer har krysset grensen ulovlig i løpet av to måneder, en 20-dobling av antallet for hele 2020.

Litauens president Gitanas Nauseda drøftet økt assistanse med sjefen for Frontex, Fabrice Leggeri, lørdag. Frontex har som oppgave å kontrollere og samordne grensekontrollen mellom EUs medlemsland og tredjeland.