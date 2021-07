Khashoggi skal ha tilbudt 9/11-etterlatte hjelp til å saksøke Saudi-Arabia

Ifølge Yahoo News sin gravejournalist, Michael Isikoff, prøvde journalisten Jamal Khashoggi å tilby sin hjelp til familiene til ofrene fra 9/11-terroren til å saksøke den saudiarabiske regjeringen før han selv ble likvidert.

Det skal Khashoggi ha gjort ved å kontakte den tidligere FBI-agenten Catherine Hunt som assiterte ofrene.

Tyrkisk og amerikansk etterretning har konkludert med at den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman ga grønt lys til et saudiarabisk dødsskvadron til å lokke Jamal inn på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i oktober 2018 og likvidere ham. Saudi-Arabia har avvist at bin Salman ga en slik ordre, men har vedgått at drapet fant sted.

USAs regjering prøvde å hindre søksmål



Tidligere granskningsrapporter har påvist forbindelser mellom terroren i 2001 som kostet 3000 menneskeliv og saudiarabiske borgere. Rapportene avslørte Saudi-Arabia som hovedkilden til den økonomiske støtten, men har ikke klart å påvise direkte forbindelse med saudiarabiske statlige tjenestemenn.

Saudi-Arabia er en av USAs viktigste allierte i Midtøsten og verden. Den amerikanske regjeringen har lenge prøvd å hindre søksmålene mot Saudi-Arabia til å nå gjennom.

Da Barack Obama var president, la han ned veto mot en lov kalt JASTA - som gjorde unntak for at stater som Saudi-Arabia har immunitet mot visse typer søksmål, av hensyn til nasjonal sikkerhet og forholdet til Saudi-Arabia. Imidlertid ble Obamas veto overkjørt i Kongressen, og dermed kunne søksmålene gå videre i 2018.

Artikkelen fortsetter under bildet

Bilde fra en demonstrasjon mot president Barack Obama, 20. september 2016, da Obama la ned veto mot en lov som åpner for søksmål mot Saudi-Arabia. Foto: Gary Cameron / Reuters / NTB

– Vi har kun sett toppen av isfjellet



På vitnelisten til familien står det oppført både en tjenestemann fra den saudiarabiske ambassaden, en etterretningsagent og en imam fra Saudi-Arabia. Alle de var lenge mistenkt av FBI for å ha en forbindelse til flykaprerne.

Mange dokumenter i forbindelse med saken er klausulert, da de kan inneholde statshemmeligheter, sist av tidligere justisminister William Barr.

– Advokater, FBI, etterretningstjenester kjenner til detaljene i forbindelse med min fars død, og dødsfallet til tusenvis av andre familier, men de det gjelder mest, har ikke lov til å vite, sier Brett Eagleson, som mistet faren sin da Twin Towers raste sammen, til AP.

Advokat James Kreindler sier at opplysningene som de har fått tilgang til så langt er bare «toppen av isfjellet» og prøver å løfte klausulene.

Søksmål fra utstøtt saudisk etterretningsoffiser



Et annet søksmål er reist mot Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman fra den tidligere saudiarabiske etterretningsoffiseren Saad Aljabr, som mener at hans eget land prøvde å snikmyrde ham. Aljabr sier hans barn er tatt som gisler i Saudi-Arabia for å tvinge ham hjem. Han lever for tiden i eksil i Canada.

Aljabr sin nærmeste overordnede var ingen andre enn tidligere innenriksminister Mohammed bin Nayef, en mulig utfordrer til den saudiarabiske tronen. Bin Nayef har blitt omtalt som en «favoritt» hos amerikansk etterretning, siden han skal ha gitt USA informasjon som reddet flere amerikanske liv under USAs kamp mot Al-Qaida.

I mars 2020 ble han imidlertid arrestert etter ordre fra bin Salman, og siktet for landssvik. Bin Salman mener bin Nayef samarbeidet med andre land, blant annet USA, for å gjennomføre et statskupp, ifølge Reuters.

Derfor vurderer den amerikanske regjeringen å legge en lokk på denne rettssaken også.

«USAs regjering vurderer om og hvordan delta i saken, noe som kan innebære på påberope passende statlige privilegier», står det i et skriv sendt til retten, ifølge AFP.