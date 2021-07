FN: Fanger blir torturert i Ukrainas utbryterområder

Nada Al-Nashif hos FNs høykommissær for menneskerettigheter sier at svært få blir stilt til ansvar for menneskerettighetsbrudd på begge sider av frontlinjen i Ukraina.

I en rapport fra høykommissæren heter det at rundt 4.000 fanger er blitt utsatt for tortur og mishandling siden 2014, både i områder som kontrolleres av regjeringen og av separatistene.

Al-Nashif sier at FN er spesielt bekymret for daglig tortur og mishandling ved Izolyastsia-anlegget i Donetsk og andre anlegg i de separatist-kontrollerte områdene.

– Disse bruddene må stanse, sier hun og krever at observatører får uhindret tilgang.

I de regjeringskontrollerte delene av landet var det i begynnelsen av konflikten vilkårlige pågripelser og forsvinninger, samt at fanger ble holdt i hemmelige fengsler. Men fra 2016 har dette minket betydelig.