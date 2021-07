USA vil ikke sende militære til Haiti

Også FN er bedt om å sende styrker for å beskytte viktig infrastruktur mens landets ledere forsøker å stabilisere situasjonen og forberede valg etter drapet på president Jovenel Moïse.

Den dramatiske forespørselen bringer tilbake minner om uroen i 1915 da en rasende mobb dro president Vibrun Guillaume Sam ut av den franske ambassaden og slo ham i hjel.

President Woodrow Wilson sendte da marinestyrkene inn i landet med den begrunnelse at det var nødvendig for å avverge anarki. De ble i landet som en amerikansk okkupasjon i nesten 20 år.

Ber om liten styrke

Mathias Pierre, som er Haitis valgminister, forsvarer regjeringens ønske og sier det lokale politiet er altfor svakt og mangler ressurser.

– Hva skal vi gjøre? Skal vi la landet ende i kaos? La eiendom bli ødelagt? Folk drept etter drapet på presidenten? Vi ber ikke om en okkupasjon av landet. Vi ber om en liten styrke som kan hjelpe oss, og så lenge vi er svake, trenger vi hjelp fra våre naboer, sier han.

Lørdag gjorde en tjenestemann i Biden-administrasjonen det klart at USA ikke har noen planer om å sende militære. De vil imidlertid sende etterforskere fra FBI for å vurdere situasjonen.

Haiti ba også FN om hjelp til å beskytte viktig infrastruktur, ifølge FN-talsmann Farhab Haq.

– Vi trenger absolutt hjelp, og vi har bedt våre internasjonale partnere om hjelp, sier midlertidig statsminister Claude Joseph til AP.

Tre mener de er landets leder

Joseph er en av tre som nå påberoper seg å være Haitis leder i vakuumet som preger landet etter drapet på Moïse. Selv om han hadde varslet sin avgang, ser han ut til å ha kontroll over politi og militære.

Også Ariel Henry krevde posten, og fredag entret en tredje person arenaen da det som er igjen av Haitis senat, utpekte Joseph Lambert til midlertidig president. De bestemte også at Henry skal være midlertidig statsminister.

Henry var allerede utpekt til å overta stillingen etter Claude Joseph av Jovenel Moïse dagen før han ble drept, men han hadde ikke rukket å bli tatt i ed ennå.

De ti senatorene som utpekte Lambert, er det eneste som er igjen av lovlig valgte politikere i Haiti etter at valgperioden til resten av Senatet på 30 personer var utløpt.

Obskur sammensvergelse

Mens politikerne krangler om hvem som leder landet, begynner enkelte detaljer å komme fram om det som ser ut som en obskur internasjonal sammensvergelse, med colombianske leiesoldater og et sikkerhetsfirma med kontor i en lagerbygning i Miami.

Rundt 17 colombianere, mange av dem tidligere soldater, og to amerikanere av haitisk opprinnelse sitter fengslet i Haiti etter at de ble hentet ut av Taiwans ambassade etter en skuddveksling.

Politisjef Leon Charles sier at tre colombianere ble drept av politiet og at åtte fortsatt er på frifot.

Colombianske myndigheter hevder at colombianerne ble rekruttert av fire firmaer og reiste til Haiti via Den dominikanske republikk. Et av firmaene er CTU, basert i Doral i nærheten av Miami og drevet av en venezuelaner, Antonio Intriago.

Enken ga lyd fra seg

I angrepet på boligen til president Moïse natt til onsdag ble også hans kone Martine såret alvorlig såret. Hun ble fløyet til Miami for å få legebehandling og ga lørdag for første gang lyd fra seg.

Hun hevdet at leiesoldatene opererte på ordre fra noen som ville hindre hennes mann i å utvikle landet.

Joseph sier Moïse hadde skaffet seg mange fiender fordi han hadde angrepet oligarker som i årevis profitterte på statskontrakter.

Noen av disse, blant dem forretningsmannen Reginald Boulos og tidligere senatspresident Youri Latortue, er innkalt til avhør om presidentdrapet.

Kriminelle dominerer

Observatører sier at de som sto bak angrepet, trolig hadde bånd til den kriminelle underverdenen som har blomstret opp i Haiti i en atmosfære av korrupsjon og narkotikahandel.

De kriminelle gjengene har stadig mer kontroll over landet. Bare den siste måneden er 14.000 mennesker jaget fra sine hjem mens bandene satte fyr på boligene deres i en kamp om territorium.

Da orkanen Elsa nylig feide langs Haitis sørkyst, måtte redningsmannskaper flys til Jacmel med helikopter fordi kriminelle gjenger kontrollerer landeveien.