Enken til Haitis president uttaler seg

– Jeg er i live, takk Gud. På et øyeblikk kom leiesoldatene inn i huset mitt og pepret mannen min med kuler, uten å gi ham mulighet til å si et ord, sier Moïse i et opptak på Twitter-kontoen sin.

– Jeg gråter, det er sant. Men vi kan ikke la landet gå seg bort. Vi kan ikke la hans blod være spilt forgjeves, sa hun videre.

Hun antydet at de bak attentatet ikke ønsket framgang, og hun pekte på mange grunner til at mannen ble angrepet. Blant annet sa hun at det kunne være fordi han gikk inn for å bygge veier og strømforsyning og holde folkeavstemning og valg.