Tysk lege: Uvaksinerte burde nektes å reise

– Uvaksinerte burde ikke få ta av munnbindet, og de burde ikke slippe inn i stadioner, svømmehaller eller supermarkeder uten munnbind, sier Peter Heinz, leder for legeforeningen i Rheinland-Pfalz.

Han mener at uvaksinerte og de som bare har fått en dose, ikke burde få reise på ferie, selv med negativ test. Mange tyskere booker for tiden feriereiser blant annet til Mallorca.

– Gratis testing beskytter ikke. Alle som reiser med en negativ test til en øy, kan bli smittet og ta med smitten hjem, sier han.

Heinz mener at folk må bli fortalt at uten vaksine, blir det ingen frihet, fordi de er en fare for samfunnet.

Han går ikke inn for at det skal være påbudt ved lov å vaksinere seg, men mener likevel det er uunngåelig at uvaksinerte får sin frihet begrenset slik koronapandemien har utviklet seg.

Vaksinering i Tyskland har etter hvert fått opp farten. 58 prosent av befolkningen har fått minst ett stikk, og 42 prosent har fått begge doser. Økende smitte på grunn av deltavarianten samtidig med at ferien starter, er imidlertid til bekymring.