– Landet vårt står for en femtedel av verdens skoger. De absorberer flere milliarder tonn CO 2 på årlig basis, skrøt Russlands president, Vladimir Putin under St. Petersburg International Economic Forum i juni.

Påstanden støttet seg på viseminister for miljøspørsmål, Viktoria Abramtsjenkos erklæring om at Russlands økosystemer, som hovedsakelig tar utgangspunkt i landets store skoger, nøytraliserer 2,5 milliarder tonn drivhusgasser i året.

Fremstår karbonnøytralt

Trær tar opp CO 2 fra lufta i vekstprosessen og lagrer den som karbon. Mer karbon i trærne gir mindre CO 2 i lufta. Det er positivt for temperaturen på kloden, mener de fleste forskere.

Siden landets årlige utslipp ligger på rundt 2,2 milliarder tonn CO 2 , ville estimatet, dersom det stemte, sørge for at landet var CO 2 -nøytral. Dette til tross for at Russlands forpliktelser for å bremse utslippene, er blant de svakeste blant G20-landene. Russland har over 800 millioner hektar med skog og trærne dekker over halvparten av landets landmasse.

– Det er en fantasi

Russland har forpliktet seg til Paris-avtalen og har et uttalt mål om å redusere utslippene med 30 prosent i 2030, sammenlignet med 1990. Siden Sovjetunionen kollapset i 1991 og store deler av industrien da kollapset med den, er Russland godt i rute til å nå dette målet.

– Det er en fantasi , utbryter Alexei Jarosjenko, leder for skogsavdelingen i Greenpeace Russland om myndighetenes uttalelser til uavhengige The Moscow Times.

Han sier det er vanskelig å redegjøre for det virkelige tallet, men han er overbevist om at det ikke er 2,5 milliarder tonn. Mangelen på data om landets skoger gjør det svært vanskelig å regne på klimagevinsten.

– Det er ikke nok informasjon for å tilstrekkelig kalkulere absorberingen, sier Anatoli Shvidenko til avisen. Han er en forsker ved Sukachev skogsinstitutt ved den sibirske delen av det russiske forskningsinstituttet. Han mener vi derfor ender opp med tall som inneholder store mangler.

Følger ikke FNs klimapanel

Det forskerne påpeker er at siden de russiske myndighetene mangler så mye data, så har de bestemt seg for å faktorere inn all skogen i landet i Russlands miljøregnskap. Denne tilnærmingen bryter med de internasjonale standardene for klimarapportering.

Ifølge FNs klimapanel bør man dele skog inn i to kategorier: Forvaltet skog og naturskog. Ifølge klimapanelet er det kun forvaltet skog som kan regnes med i klimaregnskapet, for det er skogdrift mennesker har innvirkning på, med bærekraftig hogst og beskyttelse mot branner og sykdommer. Naturskog på den andre siden, blir verken utnyttet kommersielt eller beskyttet av mennesker, og må dermed regnes som en naturlig del av karbonsyklusen og ikke tas til inntekt for karbonreduserende tiltak.

Øker innsatsen uten å løfte en finger

Russland har på sin side gått bort fra dette regnskapet og ser på all skog på samme måte klimapanelet regner forvaltet skog. Dermed «øker» de klimainnsatsen uten å løfte en finger.

– Denne måten å kalkulere på, basert på all skog, har en viss verdi, sier Riccardo Valentini, professor ved skogsøkologi ved universitetet i Toscana i Italia til The Moscow Times. Men han er kjapp til å legge til:

– Men det kan ikke brukes til å rapportere om utslipp.

I dag regnes om lag 77 prosent av de russiske skogene for forvaltet skog.



– Det er åpenbart at myndighetene ønsker at karbonestimatene skal bli så høye som mulig, konkluderer Jarosjenko i Greenpeace Russland.

Flere av forskerne sier i tillegg at, selv om det skulle stemme at de russiske skogene fanget opp 2,5 milliarder tonn CO 2 , så vil klimaendringene føre til flere skogbranner. Sibir er allerede ett av stedene på jorden som opplever de høyeste temperaturendringene. I tillegg venter man at trespisende innsekter vil migrere nordover med temperaturendringene og spise opp klimagevinsten.

Røyk stiger fra en skogbrann om lag 18 kilometer vest fra byen Tyumen vest i Sibir. Voldsomme skogbranner har blitt et vanligere syn i regionen og forskere frykter at landet store skogsresurser kan ende opp med å bli en kilde til utslipp i stedet for en kilde til å fange CO2. Foto: Maksim Slutsky / AP

Herjes av voldsomme skogbranner

I juni opplevde deler av Sibir mange voldsomme skogbranner.

I delrepublikken Sakha var det forrige helg 196 skogbranner som dekket et område på nærmere 2.900 kvadratkilometer. Det tilsvarer et område større enn Luxembourg.

– Det er en reell risiko for at innen de neste 15-20 årene, så vil russiske skoger være en kilde til karbonutslipp, i stedet for å bremse den, spår Jarosjenko.

Han anbefaler russiske myndigheter til å overvåkningen av skogene og implementere tiltak for å effektivt slukke skogbranner, kan man beskytte landet store klimaresurs.