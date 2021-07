USADA med marihuana-stikk til WADA

Den 21 år gamle og fargerike (hun endrer hårfarge ofte) sprinteren Sha'Carri Richardson var en av USAs håpefulle til 100 meter sprint og 4x100 meter stafett til OL i Japan.

Hun kommer likevel ikke til OL siden hun testet positivt på THC, et av virkestoffene i marihuana. Richardson innrømmet å ha brukt marihuana for å takle tapet av sin biologiske mor.

Richardson forteller at fikk vite om dødsfallet rett før hun løpet som ga henne OL-plassen, fra en reporter.

– Jeg trodde det kom til å bli et normalt intervju, så det å få den informasjonen fra en helt fremmed person, det var sjokkerende. Hvorfor er det du som skal fortelle meg det? Jeg har ikke noe imot ham, men det var en utløsende faktor, forteller Richardson til NBCs morgenprogram «Today».

Richardson sier at hun brukte marihuana for å beholde fasaden overfor verden, men at hun tar ansvar for det som skjedde.

Dette endte med en 30 dagers utestengelse via USAs antidopinbyrå WADA og dermed mistet hun OL, selv om hun kvalifiserte seg. Dette har fått mange til å reagere kraftig.

Den nærmeste familien er viktig for Richardson, som gir bestemmer klemmer etter løpene. Foto: Patrick Smith / AFP / NTB

Biden «stolt» av Richardson - men «regler er regler»



Det hører med til historien at det å røyke marihuana ikke engang var ulovlig i Oregon, der hun befant seg. Imidlertid hjelper det ikke, siden sportsverdenen har sitt eget rettssystem og virkestoffene er oppført på forbudslisten.

Richardson har fått medfølelse fra USA, til og med fra president Joe Biden, som for en uke siden sa han var «stolt» over måten hun håndterte situasjonen på.

– Men regler er regler, alle kjenner til dem. Hvorvidt de bør være slik de er, er en annen sak, sa Biden.

Flere amerikanske politikere mente Biden ikke benyttet muligheten til å gjøre marihuana mindre ulovlig. De to spesielt liberale forkjempere i Kongressen, Jamie Raskin og Alexandria Ocasio-Cortez, sendte et brev til USADA hvor de ba at USADA revurderer utestengelsen.

We worked with @RepRaskin and the Subcommittee on Civil Rights & Civil Liberties to formally ask @USAntiDoping to end Sha'Carri Richardson's suspension. Their decision lacks any scientific basis. It's rooted solely in the systemic racism that's long driven anti-marijuana laws. pic.twitter.com/F28c5ScI1D — Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (@RepAOC) July 3, 2021

Vil at WADA endrer reglene



USADA svarte denne fredag at skjebnen til Richardson er «hjerteskjærende» men at de ikke hadde noe valg, og kaster stafettpinnen i fjeset på Verdens antidopingbyrå, WADA.

– WADAs regler vedrørende marihuana må endres, skriver USADA i et brev signert USADA-toppene Travis T. Tagart, Phlip Dunn, og dr. Edwin Moses.

– USADA kommer til å fortsette å kjempe for regelendringer som bedre kan tilpasses tragiske situasjoner som frøken Richardson, skriver de.

USADA-toppene forklarer saken med at USA har bundet seg til UNESCOs konvensjon mot doping i idretten (som Norge også har ratifisert, journ.anm.). Der er cannabionoider, som hasj og marihuana, forbudt.

USA kjempet for marihuana-forbud



De påpeker også det ironiske i at USAs regjering var i 2004 en av de ivrigste forkjempere for å føre opp stoffet på den listen. Samtidig er reglene et resultat av et konsensus verden over, og i mange land er marihuana fortsatt et ulovlig stoff, og det gjenspeiles i WADAs regler for sporten.

– Argumentet om at marihuana har ingen ytelsesfremmede effekt har heller ikke universell aksept, verken i sportsverdenen eller vitenskapen, skriver de: – Enkelte mener den kan redusere angst, depresjon, frykt og anspenthet, og dermed hjelpe på stresset før konkurransen.

USADA påpeker likevel at den 30 dagers-straffen er det absolutte minimum de kunne pålegge Richardson, før andre amerikanske utøvere risikerer å bli utestengt av Det internasjonale olympiske komité (IOC) og andre stevner.