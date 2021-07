I tillegg er minst åtte personer fraktet til sykehus, opplyser en talsperson for helsemyndighetene.

Opprørsgruppa al-Shabaab har påtatt seg ansvaret for angrepet. En talsperson for politiet sier at en politiinspektør var målet for angrepet og legger til at han ikke ble skadd.

Dette er andre gangen denne måneden at hovedstaden rammes av et slikt angrep. I forrige uke ble minst ti personer drept da en bombe gikk av i en butikk.