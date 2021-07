EU-landene har nå mottatt vaksiner til 70 prosent av den voksne befolkningen

– Innen i morgen vil rundt 500 millioner doser ha blitt levert til alle regionene i Europa, sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

De 27 ulike regjeringene er ansvarlige for å gi dosene til sine respektive innbyggere, og enkelte land gjør dette i et raskere tempo enn andre. Men von der Leyen påpeker at «EU har holdt ord» når det gjelder leveransene.

EU har levert 330 millioner Pfizer-Biontech-vaksiner, 100 millioner AstraZeneca-vaksiner, 50 millioner Moderna-vaksiner og 20 millioner Janssen-vaksiner. Alle unntatt sistnevnte krever to doser.

– Vi er forberedt på å fortsette å distribuere vaksiner, også mot de nye variantene. Nå må medlemslandene gjøre alt i sin makt for å sørge for at vaksineringen går fremover. Kun da vil vi alle være trygge, sier von der Leyen.