Syklist drept av grizzlybjørn

Den 180 kilo tunge bjørnen dro kvinnen ut av teltet midt på natten og påførte henne dødelige skader, ifølge NBC Montana.

Kvinnen, i 60-årene, overnattet sammen med to venner, på noe som er en populær turtrasé gjennom Rocky Mountains i vestlige Montana i Nordvest-USA.

De slo opp telt rett utenfor en liten by med navn Ovando, med 75 innbyggere. Bjørnen snek seg inn på gruppen klokken 3 på natten, men løpte vekk da den vekket gruppen.

Gruppen reagerte med å ta maten ut av teltene og gjemme den, i tilfelle bjørnen luktet den.

Klokken 03:30 var bjørnen imidlertid tilbake, og dro kvinnen ut av teltet. De to andre syklistene gikk ut av teltene og sprayet bjørnen med bjørnespray. Bjørnen løpte vekk, men livet til kvinnen stod ikke til å redde, forteller lokale medier.

Bjørnen i etterkant sporet opp og avlivet, ettersom den like før, kl. 03:15, ble fanget opp på et kamera i forbindelse med at den brøt seg inn i et hønsehus og spiste flere høner.

I april, et par mil lenger sør, ble en mann drept av en grizzlybjørn mens mannen fisket - antakelig var bjørnen aggressiv siden den hadde gjemt unna et elgkadaver i nærheten, skriver AP.

Rapporter viser at grizzlybjørnene er i fremmarsj - de har nå tatt over 6 prosent av sine tidligere leveområder i Nord-Amerika - opp fra 2 prosent 1975. Før de ble nesten utryddet tidlig på 1900-tallet, er det anslått at vestlige USA hadde 50.000 grizzlybjørner.