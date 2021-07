Jakten på svar om Estonia-forliset er i gang

Den svenske havarikommisjonen vil gjennomføre et ti dagers forprosjekt for å avgjøre hvilke tiltak som er nødvendige for å få undersøkt de tidligere ukjente hullene i vraket ordentlig.

Torsdag forlot et svensk og et estisk skip sine hjemhavner for å delta i undersøkelsen. Data om forliset og bunnforholdene skal samles inn med ekkolodd og sonarutstyr.

De foreløpige undersøkelsene som blir igangsatt nå skal bli etterfulgt av en større undersøkelse som den svenske havarikommisjonen anslår vil bli fullført våren 2022.

Skipet, som var på vei fra Tallinn til Stockholm, gikk ned 28. september 1994. 852 mennesker omkom. De nye undersøkelsene skjer etter at en dokumentar sådde tvil om den offisielle etterforskningen av forliset. Overlevende og pårørende har lenge kjempet for en ny etterforskning av det som skjedde.