– Det er ikke sjokkerende, han jobber med en dokumetarserie om seg selv, men mer overraskende er det faktum at han planlegger en retur til standup-scenen, sier Cosbys talsperson, Andrew Wyatt til TMZ.

Da den omstridte tv-kjendisen Bill Cosby ble løslatt fra fengsel forrige uke, kom det mange kraftige reaksjoner fra folk. Til tross for det vil han fortsette å fortelle vitser.

Apparatet hans har kontaktet flere arrangører og komedieklubber som skal være åpne for ideen.

– Verden vil se han

Selv om han lenge var svært populær i underholdningsbransjen, endret det seg da det ble rettet en rekke anklager om seksuelle overgrep mot ham.

Likevel hevder Wyatt at «verden vil se herr Cosby.»

Cosby skal angivelig jobbe med en dokumentarserie som skal bestå av fem deler. Den vil dekke hele hans liv, arv, rettssak og selve fengselsopplevelsen.

Ifølge TMZ skal produsentene allerede skal ha intervjuet Cosbys familie, venner og andre kjendiser. Snart skal han selv gjøre sitt første intervju for prosjektet.

Ønsker å reise rundt

I tiden framover kan det bli aktuelt for Cosby å dra på standup-turné. Han ønsker også å reise rundt i landet for å besøke fengsler, skoler og nabolag for å forebygge vold.

Wyatt forteller at etter løslatelsen fikk Cosby inspirasjon til å gjøre noe nyttig, som følge av opplevelsen han hadde i fengselet, hvor det ble delt rørende historier fra andre innsatte.

Nå gjenstår det bare å se hvordan den offentlige interessen utspiller seg.