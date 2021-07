Politibetjenten har under et tidligere rettsmøte i juni erkjent at han bortførte og voldtok Everard, og at han «tok på seg ansvaret» for hennes død.

Han ble da ikke bedt om å ta stilling til drapssiktelsen, men i et rettsmøte fredag sa han seg skyldig i denne.

Everard ble meldt savnet etter at hun ikke kom hjem etter å ha vært hos en venninne 3. mars i år. Hun ble funnet død en uke senere i et skogområde i Kent, omtrent 80 kilometer fra der hun ble kidnappet av politibetjenten.

Obduksjonen av Everard viste at hun døde som følge av kvelning.

Bortføringen og drapet på Everard førte til demonstrasjoner og debatt om kvinners sikkerhet i Storbritannia. Kort tid etter drapet kom den britiske regjeringen med flere tiltak for å styrke sikkerheten for kvinner og jenter i landet.