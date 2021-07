Minst 52 døde i fabrikkbrann i Bangladesh

Brannen i Rupganj øst for Dhaka startet torsdag ettermiddag. Et døgn senere brant det fortsatt i fabrikken mens redningsmannskaper hentet ut omkomne. Brannmannskaper kjemper for å få kontroll over flammene som herjet i sjette og sjuende etasje.

– Når brannen er under kontroll, kan vi søke gjennom fabrikken. Da kan vi fastslå om det er flere døde, sier brannvesenets talsmann Debashish Bardhan.

Rundt 30 personer er skadd, flere av dem etter å ha hoppet ut av vinduer for å komme seg ut av den brennende fabrikkbygningen. 25 mennesker er reddet ned fra taket på bygningen.

– I fjerde etasje var det stengte porter mot begge trappeoppgangene. Andre kolleger sier det var minst 48 personer der inne. Jeg vet ikke hva som skjedde med dem, sier fabrikkarbeider Mohammad Saiful.

Politiet prøver å kontrollere folkemengden og sikre at ambulanser kommer fram for å få kjørt de døde til byens likhus. Utenfor fabrikken har flere hundre slektninger og arbeidere samlet seg. Mange av dem frykter det verste.

– Vi kom hit fordi niesen min ikke har svart på telefonen på en stund. Nå ringer den ikke i det hele tatt. Vi er bekymret, sier Nazrul Islam.

Dhakas brannmester Dinu Moni Sharma sier brannen ble så kraftig fordi brennbare kjemikalier og plast var lagret i fabrikken, som produserte nudler, godteri og fruktsaft.

Bangladesh har et dårlig rykte når det kommer til brannsikkerhet, og brannen føyer seg inn i en rekke av lignende ulykker. I februar 2019 døde minst 70 personer da det brant i flere leiligheter der kjemikalier ble lagret ulovlig.