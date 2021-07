Ble erklært død av domstol – bruker livet på å bevise at hun fortsatt lever

Den franske kvinnen Jeanne Pouchain ble i 2017 erklært død av en fransk domstol. Det var bare ett problem, hun var fortsatt i live.

Det eksistensielle marerittet har røtter tilbake til 2004 da vaskefirmaet Pouchain drev ble pålagt å betale erstatning til en ansatt som hadde blitt sparket som følge av at firmaet mistet en kontrakt. Erstatningen som lå på rundt 150.000 kroner ble aldri betalt. Det skriver The Guardian.

Syv år senere, i 2016, ble mannen og sønnen til Pouchain bedt om å betale erstatningen til den tidligere arbeidstakeren. På dette tidspunktet trodde franske myndigheter at Pouchain var død.

Ble slettet fra alt

Da Pouchain mottok kontoutskriften sin fra banken forsto hun at noe var alvorlig galt. Hun hadde sendt flere sjekker til banken som skulle settes inn på foretakskontoen hennes, men kontoen var så å si tom.

– Jeg visste at pengene skulle vært på kontoen min, men det var de ikke, så jeg dro til banken. Jeg hadde vært kunde i 27 år, så de visste hvem jeg var, sier Pouchain til The Guardian.

I møte med bankdirektøren fikk hun vite at hun ikke «eksisterer». Det var ingen spor etter Pouchain i bankens systemer og kontiene hennes var borte. Direktøren ga henne en konvolutt med sjekkene hun hadde sendt inn, unnskyldte seg og sa det ikke var noe han kunne gjøre med problemet.

– Jeg visste at noe var galt. Jeg har vært nøye hele livet når det gjelder å holde styr på dokumenter og skatt. Jeg liker at alt er riktig. Pierre-Jean, mannen min, sa det måtte ha skjedd en feil i noe papirarbeid og ba meg om å ikke være bekymret og at vi skulle løse dette, sier hun.

Som følge av dødserklæringen ble Pouchain slettet fra folkeregisteret og forsikringer og mistet førerkortet og tilgang til bankkontiene sine. Foto: NTB / AFP

I løpet av de neste månedene fortsatte Pouchain å oppleve merkelige ting. Da hun i oktober 2017 søkte om et nytt pass ble søknaden avslått. Da hun dro på apoteket måtte hun betale full pris for diabetesmedisiner, ikke den reduserte prisen hun tidligere hadde betalt som følge av sykdommen.

I november samme år dukket det opp to namsmenn på døra til Pouchain med et brev adressert til mannen hennes. Hun signerte bekreftelsen på at brevet hadde blitt levert, intetanende om at brevet var et dokument som kunngjorde hennes egen død.

I tillegg til å miste bankkontiene hennes ble Pouchain slettet fra alle forsikringer og folkeregisteret. Hun mistet også førerkortet.

– Hvordan kunne jeg være død?



Brevet mannen til Pouchain mottok informerte familien om at en advokat, som hadde vært involvert i en rettssak relatert til vaskefirmaet til Pouchain, hadde fortalt domstolen at Pouchain hadde dødd i februar 2016, 53 år gammel.

På en eller annen måte hadde påstanden om hennes «død» blitt akseptert uten at det forelå en offisiell dødsattest, skriver The Guardian,

– Jeg trodde jeg skulle kollapse. Hvordan kunne jeg være død?

Pouchain og mannen hennes tenkte at dette var lett å løse. Hun dro til legen sin som ga henne en attest som viste at hun fortsatt var i live. Hun gikk deretter til et kommunalt kontor og fortalte om den bisarre situasjonen.

Svaret hun fikk på kontoret var at «ingen som lever kan bli erklært døde» og at «dette kan ikke vi håndtere da det er utenfor vår kompetanse».

Siden den gang har Pouchain brukt mer enn tre og et halvt år på å få franske myndigheter til å akseptere det åpenbare – at hun lever.

Skylder på tidligere arbeidstaker

Pouchain mener den tidligere arbeidstakeren firmaet hennes ble pålagt å betale erstatning til i 2004 skal ha fått henne erklært død for å motta penger fra hennes arvinger. Vedkommendes advokat mener derimot at Pouchain gravde sin egen grav ved å spille død for å slippe å betale erstatningen.

Pouchains advokat har i skrivende stund besluttet å ta saken til retten for å «gjenopplive» kvinnen som har vært juridisk død i over tre og et halvt år. Den første høringen er datert til 31. august