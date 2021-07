FHI åpner fortsatt ikke for servering på fly

– Vårt utgangspunkt er at vi ønsker færrest mulig berøringspunkter mellom ansatte og passasjerer, og med servering vil faren for dette helt klart øke, sier seniorrådgiver Nina Sorknes i FHI til Flysmart24.

Både SAS og Norwegian ønsker å servere mat og drikke til sine reisende når smittesituasjonen tillater det. I dag har de begrenset servering på utenlandsrutene, men ikke servering innenriks. FHI har ikke forbudt servering på fly, men alle selskap har valgt å følge deres anbefaling.

Sorknes peker på at det blir økt bevegelse for ansatte i kabinen med matservering, samt mer trafikk fra reisende som må på toalettet, og ansatte som må gå for å hente varer.