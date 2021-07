Pfizer vil tilby en tredje vaksinedose og produsere egen delta-vaksine

Pfizer og Biontech vil søke godkjenning for å tilby en tredje vaksinedose. Selskapene mener dosen, gitt innen tolv måneder etter dose to, vil øke beskyttelsen dramatisk etter at effektiviteten av de to første dosene gradvis avtar. De har også begynt å utvikle en egen vaksine rettet mot delta-varianten. Foto: Pfizer via AP / NTB Foto: NTB