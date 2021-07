Koronavaksinering blir obligatorisk på Fiji

Budskapet er klart fra statsminister Frank Bainimarama: Ingen vaksine, ingen jobb.

Han sa torsdag at alle offentlig ansatte må gå ut i permisjon om de ikke har tatt første dose inn 15. august og at de vil bli sagt opp om de ikke har fått dose nummer to innen 1. november.

Ansatte i privat sektor må ha fått første dose innen 1. august for å slippe bøter og trusler om å stenge ned selskaper.

– Ingen vaksine, ingen jobb – det er det forskningen forteller oss at er tryggest, det er nå regjeringens politikk og det vil håndheves ved lov, sa Bainimarama i en tale til folket sent torsdag.

Regjeringen er frustrert over at folk i landet ikke etterlever smittevernregler som sosial distansering og bruk av munnbind. Det har fått deler av skylda for en stor smitteøkning.

Bainimarama har motsatt seg oppfordringer om å stenge ned samfunnet og vist til de økonomiske ringvirkningene.

Fram til april hadde Fiji ingen lokale smitteutbrudd, men et brudd på karantenen førte til at den mer smittsomme delta-varianten raskt fikk fotfeste i befolkningen, og landets helsemyndigheter registrerte mer enn 700 smittetilfeller torsdag.

Fiji, som ligger i Stillehavet, har rundt 900.000 innbyggere.