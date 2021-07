Trumps søksmål spås nedenom og hjem

I går, onsdag, meldte Donald Trump at han har levert et stort gruppesøksmål motsosiale medier-gigantene, Facebook, Google og Twitter, samt direktørene deres Mark Zuckerberg, Sundar Pichai og Jack Dorsey.

– De er tre virkelig hyggelige karer, sa Trump til journalister på golfklubben sin i Bedminster i New Jersey.

Imidlertid sier Trump at han har tusenvis av amerikanere bak seg som har opplevd det samme: det å bli utestengt etter at de havnet i filteret til sosiale medier på grunn av noe de har skrevet, og på den måten fått sin ytringsfrihet innskrenket.

– I hvilket univers?

Advokaten og lederen av den ideelle borgerrettighetsorgansasonen American Civil Liberties Union, Jameel Jaffer, mener søksmålet snubler allerede i starten. Trump og saksøkerne mener nemlig at Facebook og andre private aktører må sidestilles med en statlig aktør på grunn av den innflytelsen de har. Derfor har de ikke rett til å begrense brukernes ytringsfrihet.

– I hvilket univers er det slik at Donald Trump ikke var en statlig aktør da han blokkerte kritikere fra sin sosiale medier-konto, men sosiale medier-bedriften er en statlig aktør da de blokkerte Trump, spør Jaffer på Twitter, med henvisning til at han faktisk var USAs president.

– «Død ved ankomst»



Eric Goldman, jusprofessor ved Santa Clara University i California, og Paul Barrett, visedirektør for avdelingen for menneskeretter i New York University, mener Trumps søksmål er såkalt «DOA» - «Dead On Arrival», eller Død ved Ankomst, på norsk.

Goldman studert mer enn 60 lignende, mislykkede søksmål, skriver Associated Press, og sier søksmålet ikke bidrar med noe nytt.

– De som kom før har påberopt seg alt under solen og de kom ingen vei, sier Goldman.

– Misforstår grunnloven



Dette søksmålet, som mange andre, anfører at Facebook, Twitter og Youtube handlet grunnlovsstridig da de blokkerte Trumps konto. Tidligere har sosiale medier vist til seksjon 230 i lov om kommunikasjonsanstendighet fra 1996 (Communications Decency Act) som gir sosiale medieplattformer lov til å moderere brukerne.

Trumps søksmål mener imidlertid at loven er grunnlovsstridig fordi den hindrer ytringsfrihet sikret i grunnloven, og at sosiale medier uansett misbruker denne modereringsmakten.

Barrett mener at Trumps advokater misforstår 1. grunnlovstillegg. Der forpliktes myndighetene til å ikke legge urimelige hindre for borgernes ytringsfrihet.

– Den gjelder myndighets sensur eller regulering av tale. Det hindrer ikke private selskaper i å regulere innhold på plattformene sine, sier han til AP.

– Faktisk har Facebook og Twitter en ytringsfrihet selv, etter grunnloven, til å velge hvilke ytringer de vil tillate på sine plattformer, sier Barrett. – Den retten innbefatter det å fjerne innlegg oppfordrer til vold, slik Trump gjorde i forbindelse med Capitol-opprøret 6. januar, sier han.

– Pengeinnsamling



Evan Greer, lederen av organisasjonen for digitale rettigheter, «Fight for the Future», sier til the Guardian at det er naivt å tro at store selskaper ikke spiller noen rolle i å begrense borgernes ytringsfrihet, men har likevel lite til overs for søksmålet.

– Dette er ikke et søksmål, dette er et stunt for pengeinnsamling.

Riktignok, kun få minutter etter at søksmålet ble kjent, begynte Trump og Republikanske partiets valgkamporganer, RNC og NRSC, med å pressemeldinger og sms-er til sine medlemmer, for å be om donasjoner.