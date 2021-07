– Den yngste var bare ett år da overgrepet begynte, og barnet har konsekvent befunnet seg i en ubeskyttet og sårbar situasjon, sier sjefsråd Axel Peterson i en pressemelding.

Mannen i 60-årene er dømt for tre tilfeller av grov voldtekt av et barn, åtte tilfeller av grovt seksuelt misbruk av et barn, grov barnepornografisk lovbrudd, fem tilfeller av støtende fotografering og seksuell trakassering, skriver SVT Nyheter.

I fjor sommer ble mannen fra Rinkeby i Sverige pågrepet i forbindelse med en husransakelse, hvor det ble funnet store mengder barneporno.

Etter en grundig undersøkelse av materialet ble det funnet en film av et barn som tidligere hadde blitt voldtatt. Det ble også funnet 2,5 millioner ulovlige filer som hadde blitt lastet ned.

Forgrep seg i flere år

Det er totalt 12 barn fra ett til 12 års-alderen som har blitt utsatt for de grufulle overgrepene. En av dem ønsket ikke å delta i rettssaken.

Mannen forgrep seg på barna fra 2016 til 2020, og bodde i samme boligområde som ofrene. Ifølge aktor skal han ha vært en godt likt person i området.

SVT Nyheter opplyser videre om at tingretten avviste siktelsen om grov voldtekt av et barn i fire saker.

Lokket med gaver

I følge tiltalen skal mannen ha lokket barna med gaver, slik at de kunne besøke leiligheten hans. Det endte med at han forgrep seg på dem.

Mannen er ikke tidligere dømt for noe, og har gjennomgått en psykiatrisk undersøkelse som viser at han heller ikke lider av noen alvorlig psykisk lidelse.