Studie: De som var godt trent i tenårene, ble mindre alvorlig koronasyke

Forskere ved Universitetet i Göteborg har samlet inn data fra det svenske vernepliktregisteret i en studie som er publisert i British Medical Journal Open.

Studien har sett nærmere tall fra 1,5 millioner menn som var vernepliktige mellom 1968 og 2005. Nesten alle disse gjennomførte en sykkeltest og en styrketest.

Forskerne har delt de vernepliktige inn i tre grupper etter resultatene på disse testene og knyttet personnumrene deres til data fra sykehus, intensivomsorg og dødsårsaksregisteret våren 2020.

– God fysisk form hadde beskyttende effekt

Resultatene viser en klar sammenheng mellom kondisjon og styrke i ungdommen og risikoen for å havne på sykehus med covid-19 opptil 50 år etter at mennene var vernepliktige.

Doktorgradsstudent Agnes af Geijerstam, som er hovedforfatter av studien på Sahlgrenska Akademiet ved Universitetet i Göteborg, sier at man på befolkningsnivå kan se at både god kondisjon og muskelstyrke i slutten av tenårene er beskyttende faktorer ved en koronainfeksjon.

– For dem med god kondisjon under verneplikten var risikoen for å dø våren 2020 halvparten så høy. For dem som hadde god styrke den gangen, ser vi også en lignende beskyttende effekt, sier hun i en artikkel fra Göteborgs Universitet.

Høyde øker risikoen

I gruppen var det 2.594 som ble innlagt på sykehus med covid-19 våren 2020, 559 som fikk intensivbehandling og 184 som døde.

Studien inneholder også data om mennenes høyde og vekt, og den viser at god kondisjon og styrke er beskyttende faktor for alle, også de som har fedme eller overvekt.

På den andre siden kunne høyde i studien kobles til risiko for alvorlig covid-infeksjon. Jo høyere mennene er, desto mer økte sjansen for behov for avansert covid-behandling. Økningen i risiko per centimeter er imidlertid liten.