Forsker mener vaksinerte bidrar til å spre delta-varianten

Det statlige amerikanske smittevernorganet CDC har tidligere opplyst om at personer som fullvaksinerte med mRNA-vaksiner som Pfizer-Biontech og Moderna, har lavere sjanse for å smitte andre, men det kan ikke utelukkes at de gjør.

Christopher Murray, som er direktør for den globale Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), basert i Seattle, sier at ettersom de vaksinerte ikke testes i like stor grad som de vaksinerte, så går mye smitte under radaren.

– De vaksinerte smitter hverandre med delta



– Vi har 14 delstater der smitten har begynt å gå opp igjen. Det er på grunn av delta-varianten, og det faktum at alle har sluttet å bruke munnbind og ikke lenger bryr seg om de fleste forholdsregler, sier han til Business Insider.

IHME har vært en ledende premissleverandør for den amerikanske regjeringen gjennom coronautbruddet. IHME ser for tiden på covid-19-utbrudd i USA på steder der 90 prosent av innbyggere er vaksinerte.

– Det kan bare skje dersom de smitter hverandre. Jeg er overhodet ikke i tvil, sier Murray.

Effektiv mot alvorlig sykdom



Imidlertid er det heller ingen tvil om at vaksinen bremser sykdommen kraftig, selv delta-varianten, hos dem som er vaksinerte.

Det israelske helsedepartementet offentliggjorde informasjon denne uken som viser at Pfizer-Biontech-vaksinen er 93 prosent effektiv når det gjelder å stoppe sykehusinnleggelse ved infeksjon, ned fra 98 prosent før delta-varianten ble dominerende.

Imidlertid er den bare 64 prosent effektiv når det gjelder å hindre at kroppen utvikler symptomer i det hele tatt hvis viruset greier å skape infeksjon i kroppen, skrev Times of Israel.

En vaksine gjør en heller ikke immun mot sykdommen, og derfor kan man smitte andre. De vaksinerte har likevel lavere virusmengde og trolig kvitter seg med viruset raskere, ifølge FHIs siste risikorapport.