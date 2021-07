Trump saksøker Facebook, Twitter og Google

Trump ble kastet ut av Twitter og Facebook etter at tilhengere av ham stormet kongressbygningen etter en tale den avtroppende presidenten holdt i Washington i januar. De to selskapenes begrunnelse var at han oppmuntret til vold.

Trump hevder fortsatt at det var han som var valgets rettmessige vinner i november, til tross for at Joe Biden fikk over 7 millioner flere stemmer og ble utropt til vinner av blant andre Trumps egen justisminister.

Hyggelige karer

– Jeg har, som ledende representant, levert et stort gruppesøksmål mot de store teknologigigantene, inkludert Facebook, Google og Twitter, samt direktørene deres Mark Zuckerberg, Sundar Pichai og Jack Dorsey – tre virkelig hyggelige karer, sa Trump til journalister på golfklubben sin i Bedminster i New Jersey.

Ifølge Trump støttes søksmålet av «tusenvis av amerikanere» som har opplevd det samme som ham, nemlig å bli utestengt fra sosiale medier.

Demokrati og ytringsfrihet

Trump-organisasjonen America First Policy Institute er også å finne bak saksøkerne.

– Gjennom dette søksmålet står vi opp for amerikansk demokrati og alle amerikaneres ytringsfrihet, demokrater, republikanere, uavhengige, hvem det nå enn måtte være, sa Trump.

– Dette søksmålet er bare begynnelsen, la han til.

Ifølge Axios vil Trump ha tilbake tilgangen til kontoene sine, i tillegg til skadeerstatning.

Det å saksøke motstandere er en taktikk som Donald Trump er historisk sett kjent for, kun et fåtall av disse søksmålene har nådd domstolsbehandling, langt mindre endt i en dom.

Lignende søksmål avvist



Lignende søksmål mot sosiale medier har blitt avvist i retten. I disse sakene har retten kommet fram til at brukere selv velger å bruke plattformene, og de er advart på forhånd om at de kan bli utestengt dersom de bryter reglene. Dessuten har retten pleid å anse plattformene som private selskaper, med stor handlefrihet i hvordan de vil moderere brukerne.

En kort gjennomgang av noen av dommene kan finnes på The Verge.