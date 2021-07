Zimbabwes største pengeseddel bare nok til et brød

50-dollarseddelen er bare nok til å kjøpe et brød og gjenoppvekker minnene om hyperinflasjonen som Zimbabwe ble rammet av for et tiår siden.

Da inflasjonen var helt ute av kontroll på 500 milliarder prosent, hadde den største pengeseddelen en valør på 100 trillioner dollar.

Frykten er at hyperinflasjonen kommer tilbake. I fjor var den på 800 prosent, men er i år dempet noe til 106 prosent.

Den nye 50-dollarseddelen er den høyeste valøren i seddelserien som ble introdusert da landet gikk tilbake til sin egen valuta i 2019. Amerikanske dollar ble brukt etter at den gamle verdiløse valutaen ble avskaffet i 2009.