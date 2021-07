Iran tar et steg nærmere muligheten til å produsere atomvåpen

Iran har startet prosessen med å produsere anriket uranmetall. Det får FN-vaktbikkja Det Internasjonale Atomenergibyrået (IAEA) opplyst av landet, ifølge Reuters.

Produksjonen kan hjelpe Iran med å utvikle atomvåpen.

Selv hevder Iran at planen er å bruke uranen som drivstoff i en forskningsreaktor.

Handlingen kan bidra til at sanksjoner igjen innføres mot Iran fra en rekke vestlige land.

Stormakter reagerer

Både USA, Storbritannia, Tyskland og Frankrike reagerer på Irans avgjørelse om å starte produksjonen.

– Iran har ikke et legitimt sivilt behov for uranmetaller. Produksjonen er et nøkkelsteg mot å kunne produsere atomvåpen, sier Storbritannia, Tyskland og Frankrike i en felles uttalelse gitt ut av det britiske utenriksdepartementet, ifølge BBC.

Amerikanske myndigheter omtaler Irans produksjonsstart som «et steg bakover».

I 2015 inngikk Iran en avtale, kjent som atomavtalen, med de fem faste medlemmene av sikkerhetsrådet, derav USA, Kina, Russland, Storbritannia og Frankrike, samt EU og Tyskland. Iran forpliktet seg til å begrense anriking av uran i 15 år.

Til Irans fordel ble en rekke internasjonale sanksjoner mot landet som følge av landets atomprogram opphevet ved inngåelsen av avtalen.

Talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet, Ned Price. Foto: NTB / AFP

USA trakk seg fra avtalen i 2018.

– Det er bekymringsverdig at Iran velger å trappe opp sin manglende oppfyllelse av forpliktelsene, spesielt med eksperimenter som har verdi når det gjelder forskning på atomvåpen, sier talsmann Ned Price på vegne av det amerikanske utenriksdepartementet, ifølge Al Jazeera.

Vil anrike opptil 20 prosent

Ifølge Al Jazeera skal Iran ha opplyst til IAEA at de ønsker å anrike uranmetaller opptil 20 prosent. Ifølge Store norske leksikon betegnes anriking av uran på over 20 prosent som høyt anriket uran. Konsentrasjoner på denne størrelsen brukes ikke i kommersielle kjernereaktorer.





Til sammenligning bruker de fleste tungtvannsreaktorer og lettvannsreaktorer, som benyttes til energiproduksjon, uranbrensel med en anrikingskonsentrasjon på henholdsvis 0,9 til 2 prosent og 3 til 5 prosent.





Normalt sett er uran brukt i atomvåpen anriket til over 85 prosent. Iran har med andre ord en lang vei å gå hvis intensjonen er å produsere atomvåpen av det normale kalibret.