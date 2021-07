Dansk professor tror svekket Pfizer/Biontech øker sannsynligheten for en tredje dose

De siste rapportene fra Israel tyder på at Pfizer/Biontech ikke er like effektiv mot smitte av deltavarianten, men at vaksinen fortsatt gir sterkt vern mot alvorlige sykdomstilfeller og innleggelse.

Tall som er offentliggjort av israelske helsemyndigheter viser at effektiviteten er nede i 64 prosent, mot 94 prosent tidligere i sommer.

Tirsdag opplyste israelske helsemyndigheter at 42 prosent av de over 500 som hadde fått påvist smitte det siste døgnet, var fullvaksinert.

56 prosent av innbyggerne i Israel er nå fullvaksinert, de aller fleste med Pfizer/Biontech-vaksinen, men det forhindrer ikke at smittespredningen på nytt har skutt fart i landet.

Dominerer

Deltavarianten av koronaviruset står nå for over 90 prosent av smittetilfellene i Israel. Drøyt 30 prosent av de nye smittetilfellene er påvist blant folk som nylig kom fra utlandet, mens resten er smittet lokalt.

Dette betyr at selv med to doser er det stadig flere som blir smittet, men det gir ingen tilsvarende økning i antallet alvorlige sykdomstilfeller med innleggelse.

Pfizer/Biontech har en effekt mot innleggelser på 93 prosent, mot 98 prosent i mai, skriver Times of Israel.

Professor i eksperimentell virologi Allan Randrup Thomsen mener at det ikke på det nåværende tidspunkt gir grunn til bekymring at flere tilsynelatende blir smittet trass i vaksinering.

Gråsone

– Disse tallene viser at det ikke er svart-hvitt i forhold til om man er vaksinert eller ikke. Det er mer snakk om en gråsone, og alt er ikke nødvendigvis helt som det skal, selv om man er vaksinert, sier professoren.

Han mener at det her og nå ikke er et problem fordi langt de fleste vaksinerte som blir smittet, ikke blir alvorlig syke og må legges inn. Men dette kan endre seg over tid, også fordi ingen helt vet hvor lenge vaksinene virker.

– Dette betyr at vi ikke bare kan la det stå til når det gjelder smitten som er påført av deltavarianten, selv om vi har lave innleggelsestall. Også denne varianten kan utvikle seg og bli til noe vi i dag ikke har oversikt over, sier han.

Israel viktig

Randrup Thomsen synes tallene fra Israel er svært interessante, siden landet var blant de første til å sette i verk et omfattende vaksinasjonsprogram. Han mener det er viktig å følge med på hvilke befolkningsgrupper det er som blir smittet, selv om de er fullvaksinerte, og hvor alvorlig sykdommen slår ut.

R-tallet, som sier hvor mange én smittet person smitter videre, er nå på 1,43 i Israel. Myndighetene der har derfor strammet inn igjen på tiltakene mot viruset etter at de åpnet opp samfunnet som følge av et av verdens mest vellykkede vaksinasjonsprogram.

For tre uker siden ble påbudet om munnbind på offentlig sted opphevet, men allerede en uke senere ble det gjeninnført da smitten begynte å øke igjen.

Eldre utsatt

Randrup Thomsen forventer at det er de eldre og folk med kroniske og underliggende sykdommer som trolig vil merke en svekket beskyttelse fra vaksinen. Han mener at lavere effektivitet vil øke sannsynligheten for en tredje injeksjon.

– Kanskje må man oppfriske sin immunologiske hukommelse gjennom en tredje dose. På sikt kan det også bli nødvendig å lage nye varianter. Men det er heldigvis forholdsvis enkelt å endre mRNA-vaksinene, sier han.

I juni offentliggjorde også britiske helsemyndigheter en studie om Pfizer/Biontech-vaksinens evne til å hindre innleggelser. Her heter det at vaksinen etter to doser har en effektivitet på 96 prosent mot innleggelser.

Den danske Lægemiddelstyrelsen sier at tallene fra Israel kun er foreløpige og at det ikke er mulig å trekke noen konklusjoner ennå.

Norsk studie

Over 16.000 nordmenn skal delta i en studie som skal undersøke effekten av en tredje vaksinedose hos folk med svekket immunforsvar.

Flere av disse pasientene har hatt dårlig effekt av to vaksinedoser. Derfor skal studien nå se på om beskyttelsen blir bedre med en tredje vaksinedose, skriver VG.

Studien ledes av Oslo universitetssykehus og er finansiert blant annet av vaksinealliansen Cepi, som har bidratt med 26 millioner kroner. Prosjektet skal rekruttere minst 6.090 pasienter og 10.000 friske deltakere som har fått to doser av vaksinen, opplyser Cepi i en pressemelding.

– Selv om det er flere trygge og effektive vaksiner mot covid-19 er det avgjørende at forskning og utvikling fortsetter. Vi må få kunnskap om hvor godt vaksinene virker hos mennesker med nedsatt immunforsvar, og om de trenger tre doser i stedet for to for å få beskyttende immunitet, sier direktør Richard Hatchett i Cepi i en epost til NTB.