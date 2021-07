Eric Adams vant demokratenes primærvalg – blir trolig ny ordfører i New York

Adams, som gikk til valg på en sentrumsplattform, blir byens første svarte ordfører om han vinner valget i november.

Det er registrert sju ganger så mange demokratiske velgere som republikanere i New York, og partiets kandidat ligger dermed godt an til å overta ordførerposten etter Bill de Blasio.

Radioverten Curtis Silwa blir republikanernes ordførerkandidat etter å ha beseiret motkandidaten, forretningsmannen Fernando Mateo.

Nytt system for stemmegivningen

Adams gikk seirende ut blant mange kandidater da New York for første gang brukte rangert stemming i ordførervalg.

Tirsdag ledet Adams med drøyt 8.400 stemmer, eller litt mer enn ett prosentpoeng, over Kathryn Garcia, som tidligere har hatt ansvaret for sanitærforholdene i storbyen.

– Selv om det fortsatt gjenstår et svært lite antall stemmer å telle, er resultatet klart: En historisk, mangfoldig koalisjon ledet an av arbeiderklassefolk har gitt oss seieren i primærvalget, heter det i en uttalelse.

I uttalelsen sier Adams at han stilte som kandidat for å bedre kårene til dem som sliter og som ikke har fått som fortjent, og for alle som ønsker en trygg og rettferdig framtid for alle newyorkere.

Adams jobbet i politiet i 22 år før han viet seg til politikken, først for Demokratene, deretter i fire år for Republikanerne, før han igjen vendte tilbake til Demokratene.

60-åringen var i sin tid med på å grunnlegge en organisasjon for svarte politifolk. I dag er han president i bydelen Brooklyn, som med drøyt 2,5 millioner innbyggere er New York Citys mest folkerike bydel.

Mange kandidater

Hans sterkeste konkurrenter var Garcia, som tegnet et bilde av seg som en teknokratisk problemløser, og advokaten Maya Wiley, som tidligere har jobbet for de Blasio og fikk støtte fra venstrefløyen i partiet.

Andrew Yang, som stilte som presidentkandidat i 2020, var tidlig en av favorittene, men falt fort av da stemmegivningen begynte.