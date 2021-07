WHO mangler milliarder for å fortsette coronaoffensiven

Verdens helseorganisasjon sier at bare halvparten av de midlene som trengs, er kommet inn, og det til tross for at gapet mellom rike og fattige lands evne til å bekjempe coronaen bare blir større.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus advarer verdenssamfunnet om at pandemien er inne i en svært farlig fase, 18 måneder etter at smitteutbruddet først ble påvist.

– Landene som nå åpner sine samfunn, er dem som i det store og hele har kontroll på tilgangen av utstyr, tester og vaksiner. Land uten slike muligheter står overfor bølger med sykehusinnleggelser og død, sa WHO-sjefen under en orientering for medlemslandene tirsdag.