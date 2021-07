Mandag sa statsminister Boris Johnson at han står fast ved planen om å oppheve alle coronarestriksjoner fra mandag 19. juli, til tross for at smitten er økende.

– Å gi slipp på all beskyttelse samtidig som smitten fortsatt er økende, er uforsvarlig, sier opposisjonsleder Keir Starmer.

– Vi må ha en balansert innfallsvinkel, vi må beholde viktige beskyttelsestiltak, som munnbind og lufting. Og det er avgjørende å sørge for skikkelige utbetalinger til dem som må isolere seg, sier Labour-lederen.

Lederen for den britiske legeforeningen (BMA) deler Starmers syn, ifølge irske The Journal.

BMA-leder Chaand Nagpaul sier det er «ekstremt bekymringsfullt» at Johnson holder «full fart forover» til tross for advarsler om flere sykehusinnleggelser og dødsfall. Nagpaul ber ministrene sørge for munnbindpåbud «inntil den raske smittespredningen er under kontroll og flere er fullvaksinert».

– Regjeringens planer passer ikke sammen med informasjonen og synspunktene til vitenskapelige miljøer og legestanden, sier legeforeningens leder.