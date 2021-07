Skoleelever pågrepet i Hongkong for angivelige terrorplaner

De ni, fem menn og fire kvinner mellom 15 og 39 år, er mistenkt for terrorvirksomhet, opplyser politiet tirsdag. Seks av dem er tenåringer som går på videregående skole.

Gruppa skal ha forsøkt å lage TATP, et svært ustabilt og kraftig sprengstoff som kan forårsake store skader, i et hjemmelaget laboratorium i et hospits i byen.

Ifølge Steve Li i politiets nye sikkerhetsavdeling planla gruppa å rette bombeangrep mot domstoler, tunneler og togskinner, samt plante bomber i søppelbøtter for å «maksimere skaden mot samfunnet». Li sier de hører til en uavhengighetsgruppe.

TATP er blitt brukt i en rekke større terrorangrep, inkludert selvmordsangrepene i London i 2005 og angrepet mot flere kirker på Sri Lanka påsken 2018.

Myndighetene sier de beslagla utstyr og ingredienser til å lage bomber, i tillegg til spor av eksplosiver, en manual til å produsere bomber, en plan for å reise fra byen og rundt 100.000 kroner i kontanter.

Pågripelsene skjer i en periode med stor uro som følge av Kinas tiltak mot demokrati i den tidligere britiske kolonien, inkludert en ny sikkerhetslov.

Byen har i månedsvis vært preget av store demonstrasjoner, mange er arrestert, og i forrige uke ble en politimann stukket med kniv av en mann som deretter tok sitt eget liv.