Riksdagens leder vil foreslå Löfven som statsminister

Uttalelsen fra Andreas Norlén – som har den svenske tittelen talmann- kommer etter at Centern har sagt at de vil «slippe fram» den sosialdemokratiske partilederen som sjef for en ny regjering.

– Beskjedene jeg har fått fra partiene i dag, gjør at jeg ikke legger fram noe annet forslag, sier Norlén på en pressekonferanse med Löfven mandag ettermiddag.

Löfven bekrefter at han vil gå videre med en regjering med Miljöpartiet, altså den samme koalisjonen som ble felt i en mistillitsvotering nylig.

Avviser demokratikrise

Norlén sier Sverige har et demokrati i endring, men ikke i krise. Han avklarer også at han ikke kan utskrive nyvalg nå. Først må talmannens statsministerkandidater bli avvist fire ganger i Riksdagen. Det skal uansett holdes valg neste høst.

– Dette har helt fra starten vært en mandatperiode ulik alle andre i svensk politikk. Det begynte allerede i 2018, fulgt av en rekordlang periode på 134 dager for å få på plass en regjering, og så slo pandemien til, sier talmannen

Uklart flertall

Det er likevel ikke klart om Löfven har nok støtte til å få godkjent en ny regjering. Han trenger ikke flertall i Riksdagen, men klarer seg så lenge det er færre som stemmer mot en ny regjering enn for.

– Vi er innstilt på å trykke gult for en regjeringen med sosialdemokratene og Miljöpartiet, i bytte mot reformer, sier Centerpartiets leder Annie Lööf. Å «trykke gult» innebærer å avstå fra stemme for eller mot en ny Löfven-regjering.

Miljöpartiet har allerede sagt at de vil stemme for en Löfven-regjering, men ledelsen sier nei til kravene fra Centern. Det gjelder blant annet endringer i vernet av skog og strandsonen.