Fortsatt uklart om Löfven har sikret seg nok støtte

Centerpartiets leder Annie Lööf kom med beskjeden på en pressekonferanse mandag.

Der ga hun også beskjed om at partiet avslutter budsjettsamarbeidet med Socialdemokraterna og Miljöpartiet og heller vil legge fram et eget budsjett til høsten.

– Vi kommer til å gå i konstruktiv opposisjon, sa Lööf og framholdt at partiet fra nå av vil ha en friere rolle.

Samtidig som Lööf holdt pressekonferanse, var Stefan Löfven på vei til Riksdagens talmann Andreas Norlén for å gi beskjed om han har funnet parlamentarisk støtte til en ny regjering.

Men situasjonen er usikker, og svenske kommentatorer tør ikke spå om Löfven greier å få nok støtte.

Ikke førstevalg

Centerpartiet har bestemt seg for å stemme «gult» under Riksdagens avstemning. Så lenge Löfven ikke får et flertall mot seg, kan han fortsette som statsminister.

– Dette er ikke vårt førstevalg, langt ifra, sa Lööf.

Avstemningen vil først kunne skje onsdag.

Löfven har siden torsdag forsøkt å samle støtte til en ny rødgrønn regjering etter at han ble felt i en mistillitsvotering i Riksdagen for to uker siden.

Eget budsjett

På pressekonferansen fikk Lööf flere spørsmål om budsjettet som Centerpartiet vil legge fram til høsten. Hun understreket at partiet vil stemme for sitt eget budsjett, men ville ikke forskuttere hva som vil skje under en sluttvotering.

Hun understreket også at partiet ikke kommer til å stemme ja til et rødgrønt budsjettforslag hvis det er et resultat av forhandlinger med Vänsterpartiet, SVs svenske søsterparti.

Centerpartiet vil verken samarbeide med Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Lööf understreket at partiet først og fremst ønsket seg et samarbeid over midten, men siden det ikke lyktes, velger de å spille en konstruktiv rolle og stemme slik at Löfven sikrer seg nok parlamentarisk støtte til å fortsette som statsminister.