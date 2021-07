Statsminister Stefan Löfven trenger Centerpartiets støtte for å kunne danne en ny rødgrønn regjering etter mistilliten for to uker siden.

I helgen besluttet det liberale sentrumspartiet seg for å støtte Löfven som statsminister for en ny regjering, ifølge Svenska Dagbladet.

Men partiet lover ikke å støtte regjeringens budsjett til høsten. I stedet vil de legge fram sitt eget budsjettforslag.