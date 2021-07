Johnson ber britene lære seg å leve med covid-19

Johnson hadde i utgangspunktet planlagt en full gjenåpning fra 21. juni, men dette måtte utsettes på grunn av smitteøkningen i landet ettersom delta-varianten fikk fotfeste.

Varianten utgjør nå så godt som alle nye smittetilfeller i Storbritannia.

Statsministeren skal legge fram gjenåpningsplanene på en pressekonferanse mandag, mens helseminister Sajid Javid skal orientere Parlamentet.

Restriksjoner

Det er registrert mer enn 128.000 dødsfall tilknyttet pandemien i Storbritannia.

Kun Russland har flere dødsfall i Europa. Britene er på vei ut av en tredje nedstengningsperiode, men det gjenstår fortsatt enkelte restriksjoner.

Nattklubbene har ikke fått åpne dørene, storskala-arrangementer går med begrenset kapasitet og det er fortsatt begrenset servering i landets mange puber. Statsministerens kontor sier at de siste tallene indikerer at smitten vil øke i takt med at restriksjonene fjernes, men også at «sammenhengen med sykehusinnleggelser og dødsfall har minket» på grunn av vaksineringen i landet.

Storbritannia var blant de første landene til å starte vaksinering i desember. Rundt 64 prosent av den voksne befolkningen er fullvaksinert.

– I dag legger vi fram hvordan vi kan gi folk friheten tilbake, heter det i en uttalelse fra Johnson i forkant av pressekonferansen.

Ber folk ta ansvar

Johnson understreket imidlertid at pandemien ikke er over. Folk må «begynne å lære å leve med viruset» og «utvise dømmekraft» i hverdagen, heter det videre.

Regjeringen har antydet at den vil plassere mer ansvar hos den enkelte og muligens gjøre det frivillig å bruke munnbind i det offentlige rom.

Legeforeningen British Medical Association (BMA) har oppfordret regjeringen til å holde på noen restriksjoner og vist til det de kaller en urovekkende økning i smittetilfellene, som er oppe i nesten 30.000 per dag.