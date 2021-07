SOHR: Rakettangrep mot militærbase i Syria med amerikanske soldater

Rakettene ble avfyrt fra områder kontrollert av iranskstøttede styrker i Mayadeen-området, og ingen ble skadd, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

En talsperson for den USA-støttede kurdiske militsen SDF sa til nyhetsbyrået AP at et angrep hadde funnet sted, men kunne ikke si noe om hvor det kom fra. Det amerikanske forsvaret avviser imidlertid at det har vært et angrep.

– Det er ingen sannhet i meldinger om at amerikanske styrker i Syria ble angrepet av raketter i dag, tvitret Wayne Marotto, talsmann for den USA-ledede koalisjonen mot IS.