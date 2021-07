Arbeidet med ny grunnlov i Chile starter

Etter de mest omfattende demonstrasjonene siden diktaturet falt for 30 år siden, gikk chilenerne i mai til urnene for å velge en grunnlovsgivende forsamling.

De 155 valgte medlemmene er et representativt utvalg av chilenere. De består av advokater, lærere, en husmor, forskere, sosialarbeidere, skribenter, journalister, skuespillere og leger.

Den yngste er 21, og halvparten er kvinner. 17 plasser var reservert for landets urbefolkning.

Forsamlingen har myndighet til å planlegge en ny vei framover for landet etter flere tiår der makten har vært sterkt konsentrert hos en elite, de fleste fra høyresiden og innbitte tilhengere av et fritt marked.

– De gikk på de samme skolene, de går på de samme tre universitetene, og de fleste av dem bor i velstående nabolag i og rundt Santiago, sier Marcela Rios i FNs utviklingsfond UNDP i Chile.

Mangfoldig bakgrunn

Medlemmene av den grunnlovsgivende forsamlingen kommer derimot fra en variert bakgrunn. De fleste er på venstresiden, og mange har sin base i nabolag der de lenge jobbet med sosialarbeid.

– Mangfold er bra. Men har også sine utfordringer som krever vilje til innrømmelser hvis man skal oppnå kompromisser, sier eksperten i forfatningsjuss Javier Couso ved Diego Portales-universitetet.

Uavhengige kandidater, mange fra venstresiden, var vinnerne i valget i mai da velgerne snudde ryggen til de tradisjonelle politiske partiene. De fikk 46 prosent av setene.

Sentrums- og venstrepartier fikk en tredel av stemmene, mens høyrepartiene måtte nøye seg med 20 prosent. Det betyr at høyresiden ikke har vetomakt.

Det ferdige dokumentet blir lagt ut til folkeavstemning neste år. Da blir det obligatorisk å stemme.

Chiles nåværende grunnlov ble skrevet i 1980 og innført mens diktatoren general Augusto Pinochet styrte fra militærkuppet i 1973 til en folkeavstemning i 1990.

Enormt gap mellom fattige og rik

Pinochets grunnlov har som ledetråd privatkapitalisme og et fritt marked i alle samfunnets sektorer, inkludert undervisning, helse og pensjoner. Det har bidratt til å gi Chile et av de største gapene mellom fattig og rik i verden.

Chile har Latin-Amerikas høyeste per capita-inntekt og tredje flest multimillionærer. Men arbeiderklassen og middelklassen, helt opp til øvre middelklasse, er sterkt gjeldstynget fordi de må betale dyrt for skole, privat helse og private pensjoner.

Den store misnøyen med livssituasjonen, ulikheten og avstanden til elitene, blant dem den konservative milliardæren Sebastián Piñera som er landets president, var det som utløste protestene 19. oktober 2019.

Brutal framferd

Den brutale framferden til soldater og politi med hundrevis av arrestasjoner hisset stemningen enda mer opp, ikke minst fordi flere hundre mennesker fikk alvorlige synsskader av politiets gummikuler.

Piñera innførte først unntakstilstand og portforbud. Det måtte han oppheve, og u stedet kunngjorde han større bevilgninger til sosiale formål. Men det hjalp ikke, og seks dager senere deltok 1,2 millioner mennesker i en enorm demonstrasjon i Santiago.

Demonstrasjonene ble kronet med seier i november da nasjonalforsamlingen innfridde kravet om en folkeavstemning om en ny grunnlov.

Den ble holdt i oktober i fjor. 79 prosent stemte ja, og neste skritt ble da å velge delegater til den grunnlovsgivende forsamlingen.

Jobber for vanlige folk

Rodrigo Rojas Vade, som er valgt til forsamlingen for Folkets liste, sier han vil jobbe for den chileneren «som er lei av å bare motta ordre, som aldri har nok penger til slutten av måneden, som dør på sykehus uten å få behandling, og barnet som går sultent til sengs hver kveld».

Hans parti går blant inn for at vann skal være et offentlig gode, et offentlig helsesystem, gratis utdanning, anstendige pensjoner og bedre garantier for menneskerettighetene.

– Til denne dag har vi levd i et samfunn der rettigheter og friheter er begrenset fordi vi fortsatt har en grunnlov som er en arv fra den blodige perioden vi gjennomlevde, sier Manuel Woldarsky, også fra Folkets liste.