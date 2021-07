Aserbajdsjan setter fri armenske soldater

De 15 soldatene ble tatt til fange under krigen over Nagorno-Karabakh i fjor. Løslatelsen er ledd i avtalen som Russland meglet fram for å få slutt på krigen.

Til gjengjeld har Armenia gitt Aserbajdsjan kart over 92.000 landminer som armenerne plantet i Fuzili- og Zangilan-distriktene.

Over 6.500 mennesker ble drept i krigen som startet i september og var slutt i november da Armenia måtte gi fra seg deler av Nagorno-Karabakh og områdene rundt, blant dem Fuzili og Zangilan.

Sju aserbajdsjanske soldater og 18 sivile er drept og 110 er såret av landminer siden våpenhvilen i fjor. Begge sider la ut landminer under den første krigen mellom dem på 90-tallet.