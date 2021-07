Javlinskij krever at politiske drap i Russland oppklares

– Det er mange mennesker i Russland som er drept mens de kjempet for et liv i frihet i Russland, sa den 69 år gamle lederen av det liberale partiet Jabloko, som hadde landsmøte i Moskva lørdag.

Javlinskij gjorde det klart at giftattentatet på Aleksej Navalnyj, som for tiden sitter fengslet i en fangeleir, også må oppklares.

Flere talere på møtet, som ble strømmet på internett, klaget over at Russland er blitt et diktatur under president Vladimir Putin.

Javlinskij selv snakket om en autoritarisme som ikke lenger tillater dialog og er en fare for nasjonal sikkerhet. Putin har ledet landet inn i en blindgate, sa han.

Etter at Navalnyjs organisasjon ble forbudt, er Jabloko den eneste opposisjonsgruppa som har håp om å bli valgt inn i nasjonalforsamlingen Dumaen til høsten.