Greenpeace kritiserer gasslekkasje i Mexicogolfen

Bruddet i undervannsledningen i nærheten av en boreplattform førte til at en enorm ildkule steg opp til overflaten der det så ut som havet kokte i flammer.

Situasjonen var under kontroll etter fem timers innsats fra flere båter som pøst vann på ilden, ifølge Pemex. Greenpeace Mexico mener at bruddet skyldtes en feil ved en ventil, og at den viser hvor farlig Mexicos satsing på fossil energi er.

Mexicos president Andrés Manuel López Obrador satser sterkt på leting etter mer olje og naturgass og kjøp og bygging av raffinerier. Han kaller olje verdens beste business.

Klimaaktivisten Greta Thunberg lastet opp en video av ildkulen i havet på sin Twitter-konto.

– Imens kaller verdens ledere seg klimaledere, mens de samtidig åpner opp nye oljefelt, oljeledninger og kullkraftverk og deler ut nye letelisenser. Det er den verden de etterlater seg til oss, skrev hun.