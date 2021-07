Letingen i Miami satt på pause

Letingen ble stanset lørdag ettermiddag da arbeidet med å bore hull til sprengstoff startet.

Visebrannsjef i Miami-Dade Raid Jadallah sa til pårørende at det var nødvendig å avbryte redningsarbeidet fordi boringen kunne føre til at resten av bygget kollapset uten varsel.

Det har vært økende bekymring de siste dagene for at bygget er såpass skadd i strukturen at det kunne rase sammen over redningsarbeiderne.

Orkan truer

Det ble derfor besluttet å rive resten, men rivingen er blitt framskyndet på grunn av orkanen Elsa som er på vei. Kraftige vindkast kunne bidra til at det svekkede bygget raste sammen.

– Frykten er at Elsa kan bringe bygget ned for oss, men i feil retning, sa ordføreren i Surfside, Charles Burkett. Rivingen vil ikke finne sted før mandag.

Elsa ble nedgradert til tropisk storm etter at den feide forbi øya Hispaniola. Meteorologene sier den vil ramme Florida tirsdag, men det er usikkert om den dreier ut i Mexicogolfen eller treffer atlanterhavskysten med Miami.

Luftlommer i parkeringskjelleren

Så snart restbygget er nede, blir letingen gjenopptatt, og da får redningsarbeiderne adgang til parkeringskjelleren der man mener det kan være luftlommer der mennesker kunne overleve. Ingen er reddet ut i live siden kollapsen 24. juni.

Noen av beboerne har bedt om å få returnere til bygget for å hente personlige eiendeler, men det har de ikke fått lov til fordi det er for utrygt.

Derimot har brannmannskaper gjort flere forsøk på å berge ut kjæledyr, muligens en hund og to papegøyer. En katt er observert i bygget, og brannmenn på en kran legger ut en felle på en balkong for å forsøke å fange den.

Lørdag fant redningsmannskapene ytterligere to omkomne i ruinene. Dermed er i alt 24 mennesker bekreftet omkommet, og letingen fortsetter etter 124 andre som ikke er gjort rede for.