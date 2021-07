Russland vil nekte champagne å hete champagne

Den nye loven, som allerede er undertegnet av president Vladimir Putin, gjør det klart at champagne fra Champagne heretter må kalles musserende vin, mens russiske viner skal kalles champagne.

Moët Hennesys russiske kontor har informert sine partnere om at det blir slutt på leveransene som følge av den nye loven.

Leonid Rafailov, som er sjef for alkoholdistributøren AST, bekrefter at han har fått et slikt brev fra Moët Hennesy.

Frankrike er svært opptatt av at betegnelsen champagne kun skal brukes om den verdensberømte vinen som produseres i regionen Champagne, og betegnelsen er beskyttet i EU.

Vinkonsulenten Anna Tsjernisjova stiller seg uforstående til den nye loven og spør seg hvordan de skal gå tilbake på den, siden Moët Hennesy er elsket av så mange russiske topper.

Vitser har nå begynt å sirkulere i sosiale medier om at Russland nå kan nekte skotter å bruke betegnelsen skotsk whisky, eller at russiske parlamentarikere kan regulere bruken av bilnavnet Mercedes. Kanskje Ladaer må kalles Mercedes og Mercedes kalles Lada.