Ifølge de siste tallene fra FNs klimapanel har Norge kun klart å kutte 2,22 prosent av klimagassutslippene siden 1990, og er dermed i jumboklassen i Europa. Sverige har for eksempel kuttet 28,52 prosent og Danmark 35,56.

Imidlertid, bak en del av disse tallene skjuler det seg en av de mest brennbare temaene i EU: Kan det å brenne skog til energi sees på som fornybart, på linje med vannkraft, vindkraft, solenergi, o.l.?

Ja, ifølge EUs komplekse regler for klimagassregnskap, det kommer blant annet an på hvor mye CO 2 skogene tar opp igjen.

Nei, ifølge miljøvernere og mange forskere, siden det tar årtier for nye trær å vokse opp.

EU-kommisjonen har lagt fram et forslag til å justere regimet i RED II (Renewable Energy Directive versjon II) men forsøket er kun overfladisk, ifølge naturvernorganisasjoner. Forslaget skal til diskusjon i EU-parlamentet i juli.

En underskriftskampanje på YouMoveEurope har i skrivende stund fått 241.888 underskrifter som krever at brenning av skog kastes ut av EUs fornybardirektiver.

Polske aktivister blir fjernet av skogvoktere fra den vernede urskogen Bialowieza. Polen tillater hogst, angivelig for å få bukt med barkbillen. Foto: Kacper Pempel / Reuters / NTB

– Sjokkerende

Lina Burnelius, fra den svenske naturvernorganisasjonen «Skydda Skogen», kaller EU-regelverket en «fornektelse av vitenskapen» og går også knallhardt ut mot egen regjering.

– Rundt 80 prosent av den innsamlede biomassen i Sverige brennes for energi eller brukes i kortlivede produkter. Subsidiene for biomasseenergi støtter denne totale utslettelsen av skogene, som nå truer Sveriges gjenværende skoger som ikke er vernet. Det er sjokkerende at politikere ikke tilbyr noen seriøs reform, skriver hun i en pressemelding.

Tall fra Danmarks Statistik viser at hvis man medregner brenning av biomasse – hvorav 68 prosent er skog – så har ikke Danmark redusert utslippene med over 30 prosent, men 13 prosent mellom 1990 og 2017, skrev Danmarks faktasjekkside, tjekdet.no.

EU-kommisjonens egen ekspertgruppe kom i januar med en rapport som viste at minst 37 prosent av veden som brennes for energi og til oppvarming i EU kommer direkte fra skogen - altså er det ikke snakk om avfall og søppel, som opprinnelig var meningen. Ytterligere 14 prosent som ikke kan spores, antas også å komme fra skogen. Dessuten brukes det mer trær i både produksjon av varer og til oppvarming, enn rapporterte uttak fra skogen - feilmarginen kan være opptil 18 prosent.

Advarsel fra 500 forskere

Burnelous er ikke alene, i februar underskrev 500 europeiske forskere et opprop for å slutte å se på brenning av skog som fornybart. Brevet er sendt både EU og USAs president.

De skriver blant annet at tidligere har produsenter av papir og tømmerprodukter laget strøm og varme fra trerester, noe som ikke fører til mer skoghogst - de trærne er jo hugget ned allerede. Men de siste årene har hele trær med stammer blitt brukt direkte til bioenergi, som frigjør CO 2 som ellers hadde vært bundet opp i skogen, med tap av biomangfold som tilleggskonsekvens.

«Denne ekstra skogshøstingen gir en stor økning i karbonutslipp på kort sikt, og skaper en 'karbongjeld' som øker over tid, etter hvert som flere trær høstes. Skogplanting kan til slutt gjøre opp karbongjelden, men gjenvekst tar tid som verden ikke har», skriver de.

En rumensk skogvokter i vandrer gjennom en blandingsskog med furu og løvtrær. Foto: M.Moira / Shutterstock / NTB

Ikke klimanøytral - egentlig

Visepresident for EU-kommisjonen, Frans Timmermans, ble konfrontert med problemet den 24. mai i et intervju med Euractiv. Han sa at EU kommer ikke til å klare å nå klimamålene uten brenning av biomasse, tre inkludert. Han sa også at biomasse ikke er klimanøytral – egentlig – men regnes ut på en annen måte enn andre fossile energikilder.

– Jeg hater å se bilder av hele skoger som blir kuttet for å bli satt inn i en forbrenningsovn. Jeg mener det uholdbart og uforsvarlig, sa EU-toppen.

– Men jeg tror også at hvis du bevarer urskogen er det alltid mye biomasse du kan ta ut. Du hjelper til og med skogen ved å gjøre det. I produksjonsskog bruker du heller aldri 100 prosent av treet. Det kan være 20 prosent som ikke kan brukes til bygg og anlegg. Hvis dette forbrennes, går ingenting tapt, sa Timmermans til nettavisen.

Han mener ordningen vil fungere, så lenge det finnes regler som følges.

Slakter EU-kommissæren

Organisasjonen Forest Defenders Alliance reagerer sterkt på uttalelsene.

«Vi skjønner ikke hvordan et tiltak som ikke er klimanøytralt kommer til å gjøre Europa klimanøytralt», skriver de i et åpent brev.

De mener også at Timmermans er i ferd med å gå på akkord med EUs egen Strategi for Biomangfold, der ikke bare urskog skal være «strengt beskyttet», men også såkalt gammelskog, som ikke har spor etter tidligere hogst.