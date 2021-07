Litauen erklærer krisetilstand

Litauens innenriksminister Agle Bilotaite sier at beslutningen om å innføre krisetilstand ikke kommer som følge av en økt trussel mot landet, men for å få på plass et mer robust juridisk system som kan håndtere alle migrantene som kommer og søker asyl.

Regimet til Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko har i lengre tid slått hardt ned mot demonstranter og regimekritikere, og mange hviterussere ønsker derfor å forlate landet.

EU-landet Litauen har en 679 kilometer lang grense mot Hviterussland. I løpet av de siste dagene har flere hundre mennesker tatt seg over grensen.

Lukasjenko har truet med å gjengjelde EUs sanksjoner mot hans regime ved blant annet å lempe på grensekontrollen og åpne opp mer.

Men det er ikke bare hviterussere som har tatt seg over grensen de siste dagene. Også mange asylsøkere fra Afghanistan, Kamerun, Irak og Syria har tatt seg over grensen.

Litauiske myndigheter har satt opp teltleirer langs grensen for å ta imot de mange asylsøkerne.