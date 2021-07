Biden vil gi statsborgerskap til flere

Biden sa at det burde åpnes en vei til statsborgerskap for innvandrere som ble brakt til USA som barn, for utenlandske borgere fra land i konflikt og for landbruksarbeidere.

– Vi trenger et innvandringssystem som både reflekterer våre verdier og respekterer våre lover. Vi kan klare begge deler, sa han i talen til de nye statsborgerne.

I februar la Biden og demokratene i Kongressen fram et forslag om at opptil 11 millioner ulovlige innvandrere i USA kan få mulighet for statsborgerskap.

Vil beskytte arbeidsmarkedet

Republikanerne blokkerte forslaget og ga samtidig Biden-administrasjonen skylden for at tilstrømmingen av migranter uten visum til grensa er økt kraftig. Debatten om innvandring dreier seg om både nasjonal sikkerhet og økonomisk vekst.

Republikanerne som vil begrense innvandringen, sier det vil være tryggere for USA og beskytte arbeidsmarkedet for amerikanerne, mens de fleste økonomer, som ofte sympatiserer med demokratene, mener økt innvandring vil bidra til økonomisk vekst. De viser blant annet til fallende fruktbarhet hos amerikanske kvinner.

Verdispørsmål

Fredag la imidlertid Biden vekt på de verdiene som innvandrere bidrar med til USA. Hans egen familie innvandret fra Irland for flere generasjoner siden.

– Det er drømmene til innvandrere som dere som bygde Amerika og fortsatt bidrar med ny energi, ny vitalitet, ny styrke, sa han.

Han viste til koronapandemien, der immigranter hjalp til å redde liv som frontlinjearbeidere på sykehus og forskere, og mars-landingen nylig, som ble drevet fram av et team fullt av innvandrere.