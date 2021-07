Merkel i audiens hos dronning Elizabeth

Siden coronapandemien brøt ut, har det vært ytterst sjeldent at dronningen har tatt imot noen i audiens, det har stort sett foregått digitalt. Men dronningen gjorde et unntak for Merkel, som går av som Tysklands statsminister etter valget til høsten.

Det var imidlertid ikke første gang de to møttes. De hilste på hverandre senest under G7-toppmøtet i juni, og Merkel har tidligere besøkt dronningen på Buckingham Palace i 2008 og 2014.

Dronning Elizabeth besøkte Berlin året etter, der de to også møttes.

Merkel var fredag på offisielt besøk i Storbritannia, og tidligere på dagen hadde hun møte med statsminister Boris Johnson.