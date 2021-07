Riksadvokaten ber om at Bolsonaro etterforskes for embetsmisbruk

Riksadvokatens kontor, som ledes av en alliert av Bolsonaro, ber høyesterett åpne en etterforskning som kan ende med at presidenten blir kastet, skriver Correio Braziliense.

Bolsonaro er anklaget for ikke å ha tatt et varsel om mulig millionkorrupsjon i innkjøp av den indiske coronavaksinen Covaxin, alvorlig.

Skandalen stammer fra overfakturering fra et antatt stråselskap for vaksinedoser som ikke var levert eller godkjent i Brasil.

Sjefen for legemiddelimport i helsedepartementet har vitnet for senatet og sagt at han ble utsatt for et kraftig press om å godkjenne betaling av en regning han stusset kraftig på. Regningen var på rundt 380 millioner kroner.