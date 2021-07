Opprørsstyrkene i TDF, med bånd til den tidligere regionstyremakten TPLF, har anklaget Etiopia for å ville strupe nødhjelpen til Tigray.

Det avviser regjeringen til fredsprisvinner Abiy Ahmed Ali, som sier de har innført en ensidig våpenhvile i konflikten. De oppfordrer TDF til å holde våpenhvilen.

– Påstanden om at vi planlegger å kvele Tigray-folket ved å nekte humanitær adgang og bruke sult som et våpen er bortenfor svak, sier visestatsminister Demeke Mekonnen.

Han legger til at Etiopias sentralregjering strekker seg langt for å skåne sivilbefolkningen i Tigray.

Regjeringen sendte styrker til Tigray i november i fjor for å ta kontroll over regionen fra TPLF, som ble drevet fra regionhovedstaden Mekele i en krig som tok livet av flere tusen mennesker. FN advarer mot at 900.000 sivile nå er utsatt for sult, mens 5,2 millioner trenger mat som nødhjelp umiddelbart.