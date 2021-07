Nok en gjerningsmann fra de rasemotiverte «sebradrapene» er død

Drapsdømte Jessie Lee Cooks ble onsdag funnet død i sengen sin på et fengselssykehus i California. Han ble 76 år gammel, ifølge 9News.

Cooks ble i 1976 dømt til livstid i fengsel for å ha sammen med tre andre menn stått bak de såkalte «sebramordene», en rekke rasemotiverte drap som terroriserte San Francisco på 70-tallet.

Gikk etter hvite mennesker

Mellom oktober 1973 og april 1974 drepte Cooks og hans medsammensvorne 15 mennesker i San Francisco-området basert på deres hvite hudfarge.

Ifølge The Mercury News skal Cooks sammen med Manuel Moore, JCX Simon og Larry C Green ha vært motivert av en ekstrem tolkning av lærdommer fra organisasjonen Nation of Islam. De skal blant annet ha ment ut i fra tolkningene sine at hvite mennesker er «djevler» og at de fortjener å bli utsatt for vold.

Handlingene til Cooks, Moore, Simon og Green har satt sine spor i San Francisco-området. Ifølge The Mercury News skal flere drap være inspirert av de fire mennenes handlinger i etterkant, senest i 2007 da medlemmer av en gruppe og cafékjede ved navn Your Black Muslim Bakery drepte to mennesker på bakgrunn av hudfarge.

Halshugde kvinne

Av de 15 ofrene ble 13 drept med skytevåpen og to med machete. Blant de drepte var det blant annet en 81 år gammel mann, en 19 år gammel student som bar på en bamse noen skulle få til jul, og en kvinne som ble halshugget med machete.

Ofrene for de fire mennenes handlinger var helt tilfeldige, noe som skapte frykt blant befolkningen i San Francisco på tiden drapene skjedde.

Storstilt politiaksjon

Borgemesteren i San Francisco på den aktuelle tiden, Joseph L. Alioto, beordret politiet til å gå til aksjon av stor skala. Politiet stoppet og forhøre seg med alle svarte menn mellom 20 og 30 som var rundt 180 centimeter høye. Etter å ha snakket med politiet ble mennene gitt et kort som bevis på at de hadde hatt sin samtale med myndighetene, slik at de skulle slippe å ha den igjen.

Drapene ble kjent som «sebradrapene» på bakgrunn av at etterforskningsgruppen som fikk ansvaret for å etterforske drapene kommuniserte over kanal Z på politisambandet. Etterforskningsgruppen ble av den grunn kalt «sebragruppen».

Tre av fire døde

Jessie Lee Cooks er den tredje av de fire dømte mennene som avgår med døden. JCX Simon døde i fengsel i 2015, Manuel Moore i 2017 og, altså, Jessie Lee Cooks onsdag denne uken.

69 år gamle Larry C. Green sitter fortsatt fengslet i California State Prison.