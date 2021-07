Smittetallene har steget med 10 prosent den siste uka, og risikoen for en ny coronabølge vokser, sier WHOs Europa-direktør Hans Kluge.

Han viser til treg vaksinering, nye coronavarianter og økt sosialt samvær som årsaker til økningen. Han frykter også at fotball-EM skal bli en ny supersprederbegivenhet.

– Det vil komme en ny smittebølge i Europa med mindre vi forblir disiplinert, sier Kluge.

– Må gjøre mer

Mange fotballfans som er kommet hjem fra kamper i St. Petersburg og London, har testet positivt. i Skottland er nær 2.000 tilfeller relatert til sosiale arrangementer i forbindelse med EM, ifølge skotske helsemyndigheter.

WHOs beredskapssjef Catherine Smallwood sier at vertsbyene må gjøre mer for å kontrollere supporternes aktivitet, blant annet i stappfulle barer og puber etter kampene. Smitteøkningen kommer etter en ti uker lang periode med fallende tall.

Uefa har i lengre tid vært under press blant annet på grunn av at britiske myndigheter vil tillate 60.000 tilskuere på Wembley i London både under de to EM-semifinalene og finalen 11. juli.

Tett i tett

Under åttedelsfinalen mellom England og Tyskland tirsdag var det 45.000 tilskuere til stede i Englands fotballmekka, og mange reagerte på menneskemengden som klemte og omfavnet hverandre i kjølvannet av engelskmennenes 2-0-seier.

Både EU og flere europeiske politikere flere ganger advart mot så store ansamlinger av mennesker tett i tett både på stadion og fotballpuber. Flere har bedt om at de siste og avgjørende kampene må flyttes fra Wembley eller at antallet tilskuere må reduseres kraftig.

– Jeg forstår ikke hvorfor Uefa ikke tar signalet. Jeg mistenker at det har med penger å gjøre , sier Tysklands innenriksminister Horst Seehofer, ifølge BBC.

Deltavarianten har skylden

Uefa forsvarer tilskuermengden og viser til at dette faller inn under lokale myndigheters ansvar. Storbritannias næringsminister Kwasi Kwarteng bekrefter ifølge Sky News at finalen neste søndag vil gå som planlagt med 75 prosent belegg på Wembley, som tar 90.000 tilskuere.

Det er særlig spredningen av deltavarianten som bidrar til økningen, og Det europeiske senter for forebygging og kontroll (ECDC) mener den nye varianten snart kan utgjøre ni av ti smittetilfeller i EU.

I Danmark er mellom 16 og 25 prosent av tilfellene som registreres, deltavarianten, ifølge Statens Serum Institut. I Tyskland utgjorde deltavarianten 37 prosent av tilfellene i uka fram til 20. juni, dobbelt så mye som uka før, ifølge Robert Koch-Institut.